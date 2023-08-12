В Башкирии полицейские пришли на помощь тонувшей женщине

Около десяти часов вечера на городском пруду женщина отплыла от береги и скрылась из виду. Очевидцы сразу обратились за помощью в дежурную часть. На место происшествия незамедлительно прибыли капитан полиции Ринат Нуреев и оперуполномоченный капитан полиции Алибек Нурмашев.

Прибывшие полицейские смогли найти женщину. Они переехали на другой берег, ближе к тонущей. Ринат Нуреев проплыл около 100 м, чтобы приблизиться к женщине. К этому времени она уже начала захлебываться.