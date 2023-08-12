В Башкирии полицейские пришли на помощь тонувшей женщине

8 августа в Учалах местную жительницу спасли от утопления. Подробности инцидента рассказали в МВД республики.

Фото №1 - В Башкирии полицейские пришли на помощь тонувшей женщине

Около десяти часов вечера на городском пруду женщина отплыла от береги и скрылась из виду. Очевидцы сразу обратились за помощью в дежурную часть. На место происшествия незамедлительно прибыли капитан полиции Ринат Нуреев и оперуполномоченный капитан полиции Алибек Нурмашев.

Прибывшие полицейские смогли найти женщину. Они переехали на другой берег, ближе к тонущей. Ринат Нуреев проплыл около 100 м, чтобы приблизиться к женщине. К этому времени она уже начала захлебываться.

Капитан полиции сориентировался в ситуации, вытащил голову утопающей из воды и, удержав ее правильным способом, начал плыть к берегу. На помощь поспешил Нурмашев — сотрудники полиции доставили пострадавшую к берегу, где спасатели и медик оказали ей первую помощь. Затем пострадавшую передали врачам.

Фото: МВД по РБ. 

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