На шахматном «Мемориале Веры Пензиной» в Уфе сохраняется интрига

В Уфе за два тура до финиша интрига на этапе Кубка России по шахматам «Мемориале Веры Пензиной» сохраняется. Ничьей лидеров воспользовалась женский международный гроссмейстер Баира Кованова из Саратовской области, обыгравшая женского мастера ФИДЕ Ольгу Петрухину из Республики Башкортостан.