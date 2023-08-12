Вручение свидетельства Роспатента и конный парад: завершился второй день фестиваля «Башҡорт аты»

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. Руководитель федерального ведомства вручил его на международном фестивале «Башҡорт аты». Теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды, а специалисты получат возможности на научном уровне вести племенную работу и контролировать разведение лошадей. В Баймакском районе сегодня прошёл второй день фестиваля. В этом году он проходит с особым размахом. В республику приехали иностранные делегации и гости со всей страны. Национальные, спортивные игры, полутысячный конный парад, улица ремесленников и многое другое.

Уклад жизни, который прошёл через века. Любовь к лошадям Ильнуру Хамитову передали деды и отец. И для своих сыновей он хочет сохранить башкирскую породу. Лучшей для наших условий, он уверен, не найти.

Зимой траву на метре снега находят, могут даже родить. Они хоть и дикие, но спокойные. Я хочу сохранить именно эту чистоту. Ильнур Хамитов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

И такая же цель у многих гостей фестиваля. Ведь до нас башкирская лошадь дошла лишь благодаря тому, что было принято решение сделать всё для ее сохранения. Почти век назад они собирались, чтобы сохранить башкирскую породу. Сейчас то же самое происходит на «Башҡорт аты» – международном фестивале, инициированным Радием Хабировым. Если в начале прошлого века это был съезд сугубо для специалистов, то сейчас это праздник для тысяч людей.

Радий Хабиров осмотрел площадки фестиваля. Национальный музей устроил выставку под открытым небом, представив уникальные экспонаты, хранившиеся в фондах. Но у тех, кто не побывал на «Башкорт аты», будет возможность их увидеть.

Как сохранить главный символ кочевой истории народа – башкирскую лошадь – обсуждали уже на деловой части фестиваля. Ведущие учёные и специалисты со всей России и стран зарубежья приехали в Баймакский район, чтобы обсудить практики и инициативы по развитию племенного хозяйства. И большой шаг в Башкортостане для этого сделан. Руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову свидетельство на право пользования наименованием бренда «Башкирская лошадь».

Башкирская лошадь уникальна. Бренд позволяет коммерциализировать это право. Это право способствует развитию туризма, а недобросовестным коневодам не позволит подделываться под башкирскую лошадь. Юрий Зубов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Патент поможет нам продолжать работу по сохранению генофонда башкирской лошади, позволит охранять это право, способствует дальнейшему развитию. Мы уже создали институт развития башкирской породы лошадей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы обсудили ряд вопросов – и подготовку кадров, и создание конноспортивных школ, и научную составляющую, и различные мероприятия, чтобы наши башкирские бренды выявлялись, защищались, развивались. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

На фестивале башкирскую лошадь можно было увидеть во всей красе. Коневоды представили на выставке лучших жеребцов. Какой бы дикой лошадь ни была, в руках умелого всадника она станет ручной. Это доказывали башкирские джигиты в национальной игре. Жарко было и в загоне, и за его пределами.

Главные гости фестиваля здесь, конечно, лошади. Тут они везде. Любой породы и масти. Здесь невозможно не оседлать коня. И кто-то именно на «Башҡорт аты» сделал свои первые шаги на лошади. И даже если раньше вы были равнодушны к этим благородным животным, здесь у вас точно завяжется с ними дружба на всю жизнь.

Фестиваль «Башҡорт аты» как отдельный маршрут для туризма. Он позволил и улучшить инфраструктуру. К площадке возле озера Графское проложили асфальт. По программе «Башкирское долголетие» пенсионеры из нескольких районов смогли посетить праздник. Первым делом туристы со стажем отправились на конкурс кумысоделов. Процесс изготовления башкирского национального напитка захотел увидеть и первый секретарь посольства Объединенных Арабских Эмиратов. А в это время нешуточная борьба развернулась на ипподроме. Два победителя смогут пересесть со скакуна на четырехколесный транспорт.