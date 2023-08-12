Под Уфой продолжаются работы по ликвидации очага птичьего гриппа

Уничтожена будет только больная птица, но не всё поголовье. Необходимости в этом пока нет, учитывая, что корпуса птицефабрики «Башкирская» изолированы друг от друга. В Уфимском районе продолжают работы по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению дальнейшего распространения заболевания.

Въезд на территорию птицефабрики «Башкирская». До самой проходной еще несколько сотен метров. Попасть туда могут лишь автомобили предприятия и госветслужбы. Для остальных проезд запрещен. В круглосуточном режиме работает пост ветеринарного контроля.

О том, что на птицефабрике «Башкирская» обнаружили птичий грипп, они узнали практически сразу, как информация начала распространятся в средствах массовой информации. Сначала Бурхановы расстроились – придётся всю птицу пустить под нож. Но позже Госкомитет республики по ветеринарии опять же через СМИ распространил рекомендации для населения, проживающего в угрожаемой зоне. Вся домашняя птица, содержащаяся в подворьях, в радиусе пяти километров от очага заболевания должна быть вакцинирована.

Села Авдон, Жуково, деревни Сергеевка и Уптино, а также шесть садовых товариществ Уфимского района включены в угрожаемую зону. Госветслужба имеет достаточное количество вакцин и уже начала прививать домашнюю птицу. Населению рекомендуют не только изолировать птицепоголовье и содержать их в безвыгульном режиме, но и не покупать корм и пернатых у неизвестных производителей.

«Отдых», «Рябинушка», «Эталон» – все эти садовые товарищества сконцентрированы в одном месте и находятся в непосредственной близости от птицефабрики. Разъяснительная работа с населением здесь уже проведена. Люди, в чьих подворьях содержится птица, ждут вакцинации поголовья. Тем временем на самой птицефабрике продолжается ликвидация очага высокопатогенного гриппа птиц. Согласно разработанному чрезвычайной межведомственной комиссией плану мероприятий, вся больная птица будет уничтожена.

На авдонской птицефабрике содержится более 2,5 млн голов птицы. Корпуса здесь изолированы друг от друга, поэтому ликвидируют только больную птицу. Само заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой домашней или дикой птицей. При малейших признаках нужно обратиться к врачу.