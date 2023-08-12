В Уфе выбрали лучшего водителя автобуса и кондуктора

«Башавтотранс» провёл финальный этап ежегодного республиканского конкурса профессионального мастерства среди своих сотрудников. В нем приняли участие более ста человек. Мастера своего дела показали знание правил дорожного движения и скоростное маневрирование. А кондукторы продемонстрировали обслуживание пассажиров на скорость.

Управление общественным транспортом – это не только знания ПДД и умение крепко держать руль. При необходимости водитель должен прийти на помощь пассажиру, особенно людям с ограниченными возможностями здоровья. Наличие этих навыков решили проверить на конкурсе среди сотрудников крупнейшего транспортного комплекса региона «Башавтотранс». Здесь теорию необходимо подкреплять практикой.

На конкурс приехали как новички, так и профессионалы. Андрей Пищулин работает в компании водителем автобуса с 2001 года. Но в подобном конкурсе участие принимает впервые. После заезда конкурсант рассказал, какой этап на трассе был самым сложным.

А вот у кондукторов свои испытания. Работа с деньгами должна идти быстро: всех рассчитать, но не обсчитать. И не пропустить при этом «зайцев» в салоне. Лиана Садриева участвует в этом конкурсе уже второй год подряд. В прошлом она заняла первое место. В этот раз намерена защитить чемпионский титул.

Внимание к обслуживанию льготников. К ним, кстати, отнесены и дети участников СВО. Они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 31 декабря 2024 года. Это школьники и студенты до 23 лет. Каждому полагается по 60 поездок в месяц.

На республиканский этап были приглашены лучшие сотрудники. К слову, предприятие в поисках новых работников, которые, возможно, в следующем году станут участниками этого конкурса.