В Уфе проводят экскурсии на мотоциклах

В Уфе появляются новые форматы прогулок. На сегодняшний день существует множество возможностей полюбоваться городом не только с земли, но и с воды и с воздуха. Еще об одном необычном способе взглянуть на башкирскую столицу – в нашем сюжете.

Свои экскурсии Ильяс Загиров обычно начинает с исторического центра Уфы. Он собирает группы около фонтана «Семь девушек» и рассказывает легенду об этих сестрах. Казалось бы, ничего необычного. Кроме, пожалуй, главного: экскурсии Ильяс проводит на мотоциклах.

Уфа – это вообще один из самых протяженных городов России, то есть объекты раскиданы друг от друга на приличных расстояниях. А если брать северную часть города, это вообще очень большое расстояние. И в этом очень помогает мотоцикл, потому что это очень мобильный вид транспорта, и в то же время ты не отключаешь от окружающего мира тебя.

Ильяс Загиров, гид

Идея создания необычных прогулок пришла Ильясу во время путешествий. Знакомые байкеры из разных стран частенько знакомили его с местными достопримечательностями именно верхом на железном коне. Вернувшись в Уфу, мужчина сам стал проводить такие экскурсии. Поучаствовать в них могут не только мотоциклисты. Те, кто не водит двухколесный транспорт, любуются Уфой в качестве пассажира.

Фото №1 - В Уфе проводят экскурсии на мотоциклах

Весь формат прогулки очень необычный. То есть ты не ходишь пешком, ты можешь за короткий промежуток времени проехать много мест успеть. При этом красивый вид, какие-то впечатления от того, что ты катаешься на мотоцикле, вот этот весь ветер тебе в лицо разгоняет волосы. И при этом сочетается еще и полезная часть: узнаешь о своем городе больше, то, чего я, например, никогда не знала до этого.

Гульназ Хабирьянова, участница экскурсии

Уникален не только формат, но и маршрут поездки. Ильяс стремится показать разные точки Уфы. Поэтому вместе с культовыми достопримечательностями города группа осматривает и необычные места с большой историей. Помимо красивых видов и уникальных снимков, участники прогулки получают интересные факты о новых местах. Исключением не стала и водонапорная башня – обязательный элемент экскурсии.

Уфимская волна

Мотопрогулки – далеко не единственный способ взглянуть на Уфу с необычного ракурса. Новые направления появляются ежегодно. Это теплоходные прогулки, экскурсии на двухэтажном автобусе и даже полет на воздушном шаре. Самые выносливые могут принять участие в забегах, которые проводят еженедельно. Каждый формат имеет свои уникальные особенности. А это значит, что выбор любого из них гарантированно подарит незабываемые впечатления.

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