В Уфе проводят экскурсии на мотоциклах

В Уфе появляются новые форматы прогулок. На сегодняшний день существует множество возможностей полюбоваться городом не только с земли, но и с воды и с воздуха. Еще об одном необычном способе взглянуть на башкирскую столицу – в нашем сюжете.

Свои экскурсии Ильяс Загиров обычно начинает с исторического центра Уфы. Он собирает группы около фонтана «Семь девушек» и рассказывает легенду об этих сестрах. Казалось бы, ничего необычного. Кроме, пожалуй, главного: экскурсии Ильяс проводит на мотоциклах.

Уфа – это вообще один из самых протяженных городов России, то есть объекты раскиданы друг от друга на приличных расстояниях. А если брать северную часть города, это вообще очень большое расстояние. И в этом очень помогает мотоцикл, потому что это очень мобильный вид транспорта, и в то же время ты не отключаешь от окружающего мира тебя. Ильяс Загиров, гид

Идея создания необычных прогулок пришла Ильясу во время путешествий. Знакомые байкеры из разных стран частенько знакомили его с местными достопримечательностями именно верхом на железном коне. Вернувшись в Уфу, мужчина сам стал проводить такие экскурсии. Поучаствовать в них могут не только мотоциклисты. Те, кто не водит двухколесный транспорт, любуются Уфой в качестве пассажира.

Весь формат прогулки очень необычный. То есть ты не ходишь пешком, ты можешь за короткий промежуток времени проехать много мест успеть. При этом красивый вид, какие-то впечатления от того, что ты катаешься на мотоцикле, вот этот весь ветер тебе в лицо разгоняет волосы. И при этом сочетается еще и полезная часть: узнаешь о своем городе больше, то, чего я, например, никогда не знала до этого. Гульназ Хабирьянова, участница экскурсии

Уникален не только формат, но и маршрут поездки. Ильяс стремится показать разные точки Уфы. Поэтому вместе с культовыми достопримечательностями города группа осматривает и необычные места с большой историей. Помимо красивых видов и уникальных снимков, участники прогулки получают интересные факты о новых местах. Исключением не стала и водонапорная башня – обязательный элемент экскурсии.