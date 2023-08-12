В Уфе проводят экскурсии на мотоциклах

В Уфе появляются новые форматы прогулок. На сегодняшний день существует множество возможностей полюбоваться городом не только с земли, но и с воды и с воздуха. Еще об одном необычном способе взглянуть на башкирскую столицу – в нашем сюжете.
Свои экскурсии Ильяс Загиров обычно начинает с исторического центра Уфы. Он собирает группы около фонтана «Семь девушек» и рассказывает легенду об этих сестрах. Казалось бы, ничего необычного. Кроме, пожалуй, главного: экскурсии Ильяс проводит на мотоциклах.
Идея создания необычных прогулок пришла Ильясу во время путешествий. Знакомые байкеры из разных стран частенько знакомили его с местными достопримечательностями именно верхом на железном коне. Вернувшись в Уфу, мужчина сам стал проводить такие экскурсии. Поучаствовать в них могут не только мотоциклисты. Те, кто не водит двухколесный транспорт, любуются Уфой в качестве пассажира.
Уникален не только формат, но и маршрут поездки. Ильяс стремится показать разные точки Уфы. Поэтому вместе с культовыми достопримечательностями города группа осматривает и необычные места с большой историей. Помимо красивых видов и уникальных снимков, участники прогулки получают интересные факты о новых местах. Исключением не стала и водонапорная башня – обязательный элемент экскурсии.
Мотопрогулки – далеко не единственный способ взглянуть на Уфу с необычного ракурса. Новые направления появляются ежегодно. Это теплоходные прогулки, экскурсии на двухэтажном автобусе и даже полет на воздушном шаре. Самые выносливые могут принять участие в забегах, которые проводят еженедельно. Каждый формат имеет свои уникальные особенности. А это значит, что выбор любого из них гарантированно подарит незабываемые впечатления.