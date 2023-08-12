В Уфе стартовали XII Летние корпоративные игры

Из офиса на старт. Под таким девизом сегодня в Уфе стартовали XII Летние корпоративные игры. Это мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. В парке «Кашкадан» собралось порядка 1200 участников из 50 предприятий города. Спортсмены состязались одновременно на шести площадках. В некоторых дисциплинах уже известны результаты.

12 августа празднуется День физкультурника в России. Это и является одним из поводов проведения Летних корпоративных игр. Помимо соревнований, на церемонии открытия были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и значками мастеров спорта спортсмены и лучшие работники физической культуры и спорта Уфы.

Традиционно в профессиональный праздник День физкультурника подводят итоги. Отмечаются, награждаются лучшие специалисты отрасли, лучшие спортсмены. Вручили удостоверения мастерам спорта, на а специалистам, в том числе и мне посчастливилось, вручили почетные грамоты Городского совета.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы

Несколько лет подряд летние игры проводятся в парке «Кашкадан». Там организовали соревнования по нескольким видам спорта. Среди них пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол 3 на 3, перетягивание каната и легкая атлетика. К тому же в спортивной школе № 32 прошли соревнования по бадминтону.

Входить в игровой ритм всегда тяжело. Первый такой блин комом, ну мы так себя анализируем. В принципе, выиграли игру достаточно легко, но тем не менее. Сейчас вкатимся, и дальше только лучше.

Дмитрий Иванов, мастер спорта по баскетболу
Фото №1 - В Уфе стартовали XII Летние корпоративные игры

На соревнования собрались как любители, так и профессиональные спортсмены. Принимать участие в летних играх они стараются каждый год.

Уфимская волна

Если говорить о команде, о корпоративном духе, то очень сильно сближает. Это побуждает нас к новым победам, создает определенную атмосферу в коллективе. Ну и спорт – это очень важно. Смотрят дети, наши дети в том числе, приходят, смотрят, и мы этому очень рады.

Андрей Сокольников, директор торгово-строительной компании «Снабсистемз»

Летние игры проходят по двум группам: команды организаций с численностью сотрудников более и менее 500 человек. В борьбу вступили 50 предприятий. Главный приз – кубок администрации города.

Для того, чтобы, конечно же, работники предприятий могли отдохнуть в свободное время, заняться спортом, ну и быть здоровыми прежде всего. И коллектив сплотить, поднять рабочий дух.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Всего соревнования будут проходить два дня. Сегодня уже стали известны результаты по нескольким дисциплинам, в том числе в легкой атлетике. По этому виду спорта соревнования проходили в пять этапов. Все боролись за победу, но в первой группе на первое место удалось вырваться предприятию «Башнефть-переработка», во второй – Центру общественной безопасности.

Да, мы ежегодно участвуем в соревнованиях. Но не только ежегодно, а по мере поступления соревнований. Наша команда всегда любит и участвует на соревнованиях.

Елена Каранаева, сотрудник филиала «Башнефть-Уфанефтехим»

Спорт объединял людей во все времена. Это удалось сделать и сейчас.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии