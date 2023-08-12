Из офиса на старт. Под таким девизом сегодня в Уфе стартовали XII Летние корпоративные игры. Это мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. В парке «Кашкадан» собралось порядка 1200 участников из 50 предприятий города. Спортсмены состязались одновременно на шести площадках. В некоторых дисциплинах уже известны результаты.
12 августа празднуется День физкультурника в России. Это и является одним из поводов проведения Летних корпоративных игр. Помимо соревнований, на церемонии открытия были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и значками мастеров спорта спортсмены и лучшие работники физической культуры и спорта Уфы.
Несколько лет подряд летние игры проводятся в парке «Кашкадан». Там организовали соревнования по нескольким видам спорта. Среди них пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол 3 на 3, перетягивание каната и легкая атлетика. К тому же в спортивной школе № 32 прошли соревнования по бадминтону.
На соревнования собрались как любители, так и профессиональные спортсмены. Принимать участие в летних играх они стараются каждый год.
Летние игры проходят по двум группам: команды организаций с численностью сотрудников более и менее 500 человек. В борьбу вступили 50 предприятий. Главный приз – кубок администрации города.
Всего соревнования будут проходить два дня. Сегодня уже стали известны результаты по нескольким дисциплинам, в том числе в легкой атлетике. По этому виду спорта соревнования проходили в пять этапов. Все боролись за победу, но в первой группе на первое место удалось вырваться предприятию «Башнефть-переработка», во второй – Центру общественной безопасности.
Спорт объединял людей во все времена. Это удалось сделать и сейчас.