В Уфе стартовали XII Летние корпоративные игры

Традиционно в профессиональный праздник День физкультурника подводят итоги. Отмечаются, награждаются лучшие специалисты отрасли, лучшие спортсмены. Вручили удостоверения мастерам спорта, на а специалистам, в том числе и мне посчастливилось, вручили почетные грамоты Городского совета.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы