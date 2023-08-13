В Башкирии госавтоинспекторы задержали мужчину, нарушавшего ПДД более 80 раз

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по Башкирии получили сигнал системы «Паутина» о том, что на 276-м километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск движется автомобиль марки «Шевроле Лачетти», владелец которого накопил огромное количество штрафов. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

На 248 километре дороги полицейские остановили этот автомобиль. За рулем сидел его собственник – 28-летний житель Сибая. В ходе проверки документов установлено, что он более 80 раз нарушал ПДД, а сумма его задолженности по штрафам составляет 58 тысяч рублей.

Инспекторы задержали мужчину. Представители региональной службы судебных приставов отправили автомобиль должника на специализированную автостоянку.