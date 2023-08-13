В Башкирии потушен еще один лесной пожар

За последние сутки на территории Башкирии был зарегистрирован один лесной пожар. По информации пресс-службы регионального госкомитета по ЧС, возгорание было зафиксировано в Бурзянском районе.

Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был успешно локализован. Угрозы для населенных пунктов нет. В ликвидации возгорания участвовали 10 специалистов и 5 единиц техники.