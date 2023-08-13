В Башкирии стоматологическая клиника заплатит более 108 тысяч рублей за некачественные услуги

В Нефтекамский городской суд поступило исковое заявление от местной жительницы, 74-летней пенсионерки, к стоматологической клинике. Сообщается, что в феврале прошлого года пенсионерка заключила договор с этой клиникой о платном лечении и протезировании зубов. Однако услуга была оказана некачественно: были выявлены медицинские ошибки, что привело к ухудшению здоровья женщины.

Представитель стоматологической клиники не согласен с иском. Однако, по данным заключения судмедэкспертизы, предоставленные медицинские услуги были действительно оказаны некачественно: допущены ошибки в диагностике и выборе конструкции протеза.

Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. С клиники в пользу пенсионерки взыскана сумма в размере 103 577 рублей за некачественные медуслуги, а также компенсация морального вреда в размере 5000 рублей. Кроме того, клинике придется уплатить штраф в размере 54 288,5 рубля, а также покрыть расходы истца на оплату услуг представителя, сумма которых составляет 15 000 рублей. Также стоматологическая клиника обязана возместить расходы на проведение экспертизы в сумме 90 865 рублей.