Радий Хабиров наградил победителей конных скачек ключами от новых автомобилей

Накануне Глава Башкирии Радий Хабиров оценил финальные игры «Ылак» конноспортивных скачек «Менгән атым – уң ҡанатым», которые проводились в рамках международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» в Баймакском районе республики.

Также руководитель региона вручил медаль «За трудовую доблесть» Мидхату Султангарееву – народному артисту и эксперту центра башкирской лошади при АНО «Центр развития туризма РБ». Известно, что Мидхат Султангареев посвятил много лет развитию джигитовки в Башкирии.

Кроме того, Радий Хабиров вручил сертификаты на породистых жеребцов башкирской породы. Один из сертификатов получил руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, а второй – заместитель акима Актюбинской области Республики Казахстан Мавр Абдуллин.

В свою очередь Мавр Абдуллин вручил главе Башкирии сертификат на жеребца мугалжурской породы. Эти лошади отличаются своей массивностью, гармоничностью телосложения и однотонным окрасом.

Победителями игры «Ылак» стала команда из Кустанайской области Казахстана, которая получила сертификат на сумму 1 млн рублей.

Также Радий Хабиров вручил ключи от автомобилей абсолютным победителям конных скачек. Обладателями этой заслуженной награды стали две команды: команда Баймакского района, победившая в скачках для лошадей башкирской породы от трех лет и старше на дистанции 12 км, и команда Оренбургской области, одержавшая победу в скачках всех пород лошадей на дистанции 16 км.