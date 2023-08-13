Под Уфой в СНТ «Ак-Тан» сгорел гостевой домик

Накануне вечером в ГУ МЧС России по Башкирии поступило сообщение о возгорании на территории банного комплекса, расположенного в СНТ «Ак-Тан» в Уфе.

Сотрудники и спецтранспорт МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие аварийные службы быстро выехали на место происшествия.

Специалисты обнаружили, что домик из бруса полностью охвачен пламенем. Пожар удалось локализовать и потушить. Благодаря оперативным действиям спасателей, распространение огня было предотвращено.

Сотрудники МЧС России устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.