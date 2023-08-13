В сентябре в уфимском Сипайлово откроют новый скейт-парк

В Сипайлово запланировано строительство нового скейт-парка. По информации администрации Октябрьского района, площадка будет находиться по адресу: улица Маршала Жукова 3/3.

Проект будет реализован с использованием современных строительных материалов для прочной и долговечной конструкции. Основной каркас скейт-парка будет изготовлен из сухой обработанной древесины, покрытие – из ламинированной фанеры с повышенной стойкостью к воздействию влаги. Для обеспечения наилучшей безопасности и комфорта пользователей площадка будет оборудована сетчатой текстурой.