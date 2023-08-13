Мастера и ремесленники фестиваля «Башҡорт аты» получили денежные сертификаты

На II Международном фестивале «Башҡорт аты», который в эти дни проходит в Баймакском районе республики, состоялся конкурс мастеров и ремесленников.

В номинации «Конская упряжь» первое место досталось Сагиту Фахретдинову из Учалинского района региона. Генеральный директор Республиканского центра народного творчества Салават Киреев вручил мастеру диплом и сертификат на 20 тысяч рублей.

По словам победителя, он уже более 30 лет увлекается этим ремеслом. Переехав в Башкортостан из Челябинской области, изучал методы работы старых мастеров, черпал у них опыт и вдохновение. А в своей работе он сочетает традиции и собственные новаторские идеи, поделился мастер.

В категории «Охотничье и воинское снаряжение» победу одержал мастер из Уфы Юлай Галиуллин. Три мастера награждены дипломами лауреата I степени за создание башкирского традиционного вальтрапа «Сергетыш»: Асия Гайнуллина из Сибая, Хафиза Баязитова из Абзелиловского района и Ляйсан Гильманова из Уфы.

В номинации «Лучший мастер кузнечного искусства» победу одержал Эдуард Таджидинов из Миасса Челябинской области, который представил кованую статую национального героя Салавата Юлаева.

Все победители были награждены денежными сертификатами.