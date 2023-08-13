В Башкирии нетрезвый водитель был задержан благодаря сообщению неравнодушного гражданина

Сегодня утром на телефон доверия МВД по Башкирии поступило сообщение о том, что в районе Благовещенска следует автомобиль марки «Форд», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Эта информация была передана сотрудникам ДПС Отдела МВД России по Благовещенскому району. В результате оперативных мероприятий экипаж ДПС обнаружил этого водителя в Благовещенске на улице Лесной. Автомобилем управлял 18-летний местный житель. Освидетельствование показало 1.039 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за непристегнутый ремень безопасности. Автомобиль нарушителя эвакуатор доставил на специализированную стоянку.

Владимир Севастьянов обратился к жителям республики с просьбой сообщать о серьезных нарушениях ПДД, совершенных водителями или пешеходами в состоянии алкогольного опьянения. Это можно сделать по номеру горячей линии МВД по региону: 8 (347) 279-32-92. Также можно отправить сообщение в телеграм-чат ГИБДД по адресу:@GIBDDRB_02bot.