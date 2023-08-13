За сутки на дорогах Башкирии погибли три человека

За последние сутки на дорогах республики произошли три аварии с летальным исходом, информирует пресс-служба региональной ГИБДД.

Одна из них произошла на 109-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. 20-летний водитель, управлявший грузовым фургоном «Volvo», потерял контроль над транспортным средством, съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Пассажиру потребовалась помощь медиков, он доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Еще одно смертельное ДТП случилось на улице Кочетова в Стерлитамаке, где 71-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия 84-летняя женщина скончалась на месте. Её муж получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, произошло столкновение в Туймазинском районе. Неподалеку от поселка Гафурово столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Toyota RAV4». В результате этого ДТП 65-летняя пассажирка «ВАЗ-2112», мать водителя, скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель доставлен в стационар.