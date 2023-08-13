В Башкирии вновь озвучили самые необычные имена новорожденных

Список наиболее редких имен новорожденных в Башкирии был опубликован реестром ЗАГС. Анализ проведен за период с 1 января по 13 августа текущего года.

Среди женских имен наиболее редкими оказались: Дилором, Рашида, Эмилия Мэри, Василя и Ангелия. Для мальчиков родители выбирали следующие необычные имена: Габдулла, Альдо, Талгат, Эльёрбек и Хушбахтжон.