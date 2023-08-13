В Башкирии вновь озвучили самые необычные имена новорожденных

Список наиболее редких имен новорожденных в Башкирии был опубликован реестром ЗАГС. Анализ проведен за период с 1 января по 13 августа текущего года.
Среди женских имен наиболее редкими оказались: Дилором, Рашида, Эмилия Мэри, Василя и Ангелия. Для мальчиков родители выбирали следующие необычные имена: Габдулла, Альдо, Талгат, Эльёрбек и Хушбахтжон.
Наиболее популярным именем среди новорожденных девочек оказалось имя София – так назвали 429 девочек. Среди мальчиков же лидировало имя Амир – его выбрали для 546 младенцев.