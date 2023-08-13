В Башкирии завершился фестиваль «Башҡорт аты»

На своих страницах в социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров выложил видеоролик и поделился собственными впечатлениями от столь масштабного мероприятия – международного фестиваля «Башҡорт аты».

По его мнению, это был важный и значимый для нашей республики проект. В этом году он получил статус международного, и привлек участников из семи зарубежных стран.

Также руководитель региона отметил, что фестиваль принимал свои гостей в живописном уголке Башкирии – в Баймакском районе. Радий Хабиров выразил благодарность жителям Баймака и других районов Зауралья за их теплоту и гостеприимство.