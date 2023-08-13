В Башкирии у 12 пациентов «поездов здоровья» заподозрили опасное заболевание легких

В ходе бесплатных медицинских осмотров в отдаленных населенных пунктах Башкирии у 12 пациентов специалисты заподозрили серьезное легочное заболевание.

По информации Министерства здравоохранения республики, врачи «поездов здоровья» в текущем году направили 12 человек на дополнительное обследование в Уфу с целью уточнения диагноза «туберкулез органов дыхания». Отметим, что по информации Роспотребнадзора, за первые пять месяцев текущего года было подтверждено 505 случаев туберкулеза. Активные формы туберкулеза были обнаружены у 513 человек.

Напомним, с апреля текущего года врачи «поездов здоровья» выявили подозрения на онкологические заболевания у 220 человек, а у 783 человек – на сахарный диабет. В ходе обследований также установлено, что более 5 тысяч жителей республики страдают ожирением, а более 5,8 тысячи человек гипертонией.