В Башкирии в понедельник сохранится жаркая и сухая погода

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Башкирии объявлено экстренное штормовое предупреждение. По информации МЧС Башкирии, 14 августа в южных частях республики ожидается чрезвычайная пожароопасность. Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать все меры пожарной безопасности на лесных территориях.

Скорость ветра ночью составит 0-5 м/с, днем ожидается усиление до 5-10 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, в горных районах ожидается понижение до +5, а в течение дня столбик термометра поднимется до +24…+29 градусов.