Мотострелковый полк «Башкортостан» завершил боевое слаживание

Мотострелковый полк «Башкортостан» отправляется в зону спецоперации. Подразделение завершило боевое слаживание. Войсковую часть в Самарской области, где последние три месяца тренировались бойцы, на неделе посетил глава республики. Радий Хабиров пожелал им успешного выполнения поставленных задач и самое главное – вернуться домой с победой живыми. Он наградил лучших солдат и вручил памятные подарки именинникам. Глава региона также рассказал о том, как формируется новый батальон. На неделе было объявлено о наборе контрактников уже во второе именное подразделение имени Салавата Юлаева.
Одно из финальных построений перед тем, как убыть на линию соприкосновения. Слаживание подошло к концу. Однако, как говорят военнослужащие, не время для сантиментов. Все как один рвутся на передовую, чтобы начать выполнение боевых задач.
В составе полка 12 именных подразделений. Практически все основные ударные силы: танкисты, артиллеристы, мотострелки, штурмовой отряд, а также роты снайперов, инженеров и медиков. Слаживание проходило почти четыре месяца. И за это время каждый боец наращивал умения в своей военной специальности.
Инструкторами выступали те, кто на собственном опыте изучил особенности ведения боя в зоне СВО. Как отмечают рекруты, подготовка прошла на высшем уровне.
В ходе торжественной церемонии Глава Башкортостана наградил бойцов, которые особенно отличились в процессе обучения. В их числе – лучшие гранатометчики и пулемётчики, связисты, операторы беспилотников. Ещё один боец с позывным «Леший» получил медаль «За отвагу». Мужчина уже был на спецоперации, где сумел проявить себя в качестве снайпера.
В полку, кстати, немало тех, кто на СВО едет второй, а то и в третий раз. Есть и целые родственные подряды.
А вот боец с позывным «Седой» едет на спецоперацию впервые, вслед за своем сыном, для которого это вторая такая командировка.
Бойцы жили в казармах и в палаточном лагере, где для них по поручению Радия Хабирова попытались создать, насколько это возможно, комфортные условия. Для солдат установили душевые кабины и туалеты, отсыпали дороги. Все бойцы также прошли полную диспансеризацию. На регулярной основе была организована доставка гумконвоев.
Отдельно в конвертах солдатам привезли письма от школьников. Такие весточки обычно разносят по расположениям или передают лично в руки. Хоть они и приходят от абсолютно незнакомых детей, все равно мотивируют, говорят солдаты.
На линию соприкосновения бойцы отправятся на новой технике, часть из которой предоставило Минобороны, остальное – республика. По словам Радия Хабирова, власти и дальше будут снабжать полк всем необходимым.
Формирование мотострелкового полка Башкортостан началось весной. В кратчайшие сроки подразделения в его составе были укомплектованы добровольцами. Радий Хабиров также рассказал, как сегодня республика набирает солдат ещё в два новых подразделения.
В полку «Башкортостан» бойцы со всех районов и городов республики. Есть также и из других регионов, которые изъявили желание защищать страну в именном подразделении. Для бойцов организовали концертную программу, на которой выступили артисты Салаватского драмтеатра.
Все последние месяцы бойцы полноценно тренировались, без выходных, днём и ночью. И вот теперь у них небольшая передышка. Время, когда они могут немного отдохнуть. Правда, ненадолго: через несколько дней солдаты отправятся в зону СВО, где начнут выполнять боевые задачи в условиях спецоперации.