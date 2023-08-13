Мотострелковый полк «Башкортостан» завершил боевое слаживание

Мотострелковый полк «Башкортостан» отправляется в зону спецоперации. Подразделение завершило боевое слаживание. Войсковую часть в Самарской области, где последние три месяца тренировались бойцы, на неделе посетил глава республики. Радий Хабиров пожелал им успешного выполнения поставленных задач и самое главное – вернуться домой с победой живыми. Он наградил лучших солдат и вручил памятные подарки именинникам. Глава региона также рассказал о том, как формируется новый батальон. На неделе было объявлено о наборе контрактников уже во второе именное подразделение имени Салавата Юлаева.

Одно из финальных построений перед тем, как убыть на линию соприкосновения. Слаживание подошло к концу. Однако, как говорят военнослужащие, не время для сантиментов. Все как один рвутся на передовую, чтобы начать выполнение боевых задач.

Вы прошли непростой, но очень важный период, вспомнили и отточили воинские навыки, почувствовали надёжные плечи товарищей. Всё это пригодится вам в ближайшее время. В период вашей подготовки республика приступила к экипировке и оснащению полка необходимой техникой и оборудованием. Как я и говорил, во время выполнения боевых задач Башкортостан будет рядом с вами. Мы очень рады, что здесь сложился эффективный управленческий коллектив. У вас требовательный и опытный командир. Уверен, что командование полка будет профессионально управлять подразделениями, беречь жизни наших ребят. Вновь обращаясь к воинам, хочу сказать: ваши жизни и здоровье – главная ценность для нас, для Башкортостана. И, конечно, мы будем заботиться о ваших семьях, окажем им всю необходимую поддержку. Желаю вам успешно выполнить воинский долг. Мы очень гордимся вами и ждём возвращения домой. Работайте братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В составе полка 12 именных подразделений. Практически все основные ударные силы: танкисты, артиллеристы, мотострелки, штурмовой отряд, а также роты снайперов, инженеров и медиков. Слаживание проходило почти четыре месяца. И за это время каждый боец наращивал умения в своей военной специальности.

Я прошел двойное обучение и получил два диплома. Нас здесь готовят максимально полно.

позывной «Варяг»

Инструкторами выступали те, кто на собственном опыте изучил особенности ведения боя в зоне СВО. Как отмечают рекруты, подготовка прошла на высшем уровне.

Я как услышал, что 65 лет берут, сразу побежал в военкомат, меня быстро оформили и отправили.

позывной «Шаман»
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В ходе торжественной церемонии Глава Башкортостана наградил бойцов, которые особенно отличились в процессе обучения. В их числе – лучшие гранатометчики и пулемётчики, связисты, операторы беспилотников. Ещё один боец с позывным «Леший» получил медаль «За отвагу». Мужчина уже был на спецоперации, где сумел проявить себя в качестве снайпера.

Выполнял все поставленные боевые задачи. У меня задача была одна: нашел, уничтожил, ушел.

позывной «Леший»

В полку, кстати, немало тех, кто на СВО едет второй, а то и в третий раз. Есть и целые родственные подряды.

Пошли друг за другом, давно друг друга знаем, чувствуем родственную поддержку.

позывные «Моряк», «Дед», «Призрак»

А вот боец с позывным «Седой» едет на спецоперацию впервые, вслед за своем сыном, для которого это вторая такая командировка.

Я водитель-механик. Прошел подготовку, машина показала себя неплохо.

позывной «Седой»

Бойцы жили в казармах и в палаточном лагере, где для них по поручению Радия Хабирова попытались создать, насколько это возможно, комфортные условия. Для солдат установили душевые кабины и туалеты, отсыпали дороги. Все бойцы также прошли полную диспансеризацию. На регулярной основе была организована доставка гумконвоев.

Привезли то, что необходимо на первое время, а также наборы для медиков и туймазинскую воду.

Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

Отдельно в конвертах солдатам привезли письма от школьников. Такие весточки обычно разносят по расположениям или передают лично в руки. Хоть они и приходят от абсолютно незнакомых детей, все равно мотивируют, говорят солдаты.

На линию соприкосновения бойцы отправятся на новой технике, часть из которой предоставило Минобороны, остальное – республика.  По словам Радия Хабирова, власти и дальше будут снабжать полк всем необходимым.

Формирование мотострелкового полка Башкортостан началось весной. В кратчайшие сроки подразделения в его составе были укомплектованы добровольцами. Радий Хабиров также рассказал, как сегодня республика набирает солдат ещё в два новых подразделения.

Мы продолжаем набор контрактников в новый батальон имени Героя России Алмаза Сафина. С идеей его создания обратились ветераны боевых действий из Альшеевского района. К нам приходят много ребят, сформировалась практически половина подразделения. Кроме того, совместно с Росгвардией обсуждаем создание второго батальона имени Салавата Юлаева. В ближайшее время мы примем необходимые организационные решения в этой части.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В полку «Башкортостан» бойцы со всех районов и городов республики. Есть также и из других регионов, которые изъявили желание защищать страну в именном подразделении. Для бойцов организовали концертную программу, на которой выступили артисты Салаватского драмтеатра.

Все последние месяцы бойцы полноценно тренировались, без выходных, днём и ночью. И вот теперь у них небольшая передышка. Время, когда они могут немного отдохнуть. Правда, ненадолго: через несколько дней солдаты отправятся в зону СВО, где начнут выполнять боевые задачи в условиях спецоперации.

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