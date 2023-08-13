Мотострелковый полк «Башкортостан» завершил боевое слаживание

Вы прошли непростой, но очень важный период, вспомнили и отточили воинские навыки, почувствовали надёжные плечи товарищей. Всё это пригодится вам в ближайшее время. В период вашей подготовки республика приступила к экипировке и оснащению полка необходимой техникой и оборудованием. Как я и говорил, во время выполнения боевых задач Башкортостан будет рядом с вами. Мы очень рады, что здесь сложился эффективный управленческий коллектив. У вас требовательный и опытный командир. Уверен, что командование полка будет профессионально управлять подразделениями, беречь жизни наших ребят. Вновь обращаясь к воинам, хочу сказать: ваши жизни и здоровье – главная ценность для нас, для Башкортостана. И, конечно, мы будем заботиться о ваших семьях, окажем им всю необходимую поддержку. Желаю вам успешно выполнить воинский долг. Мы очень гордимся вами и ждём возвращения домой. Работайте братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан