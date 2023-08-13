Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по благоустройству в Баймаке

В ходе рабочей поездки в Баймак глава республики ознакомился с ходом благоустройства. Там, например, по проекту «Вольный берег» модернизируют парк им. Салавата Юлаева. Он стал победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Общая площадь – более шести гектаров, работы затронут треть пространства. Обновится входная группа, появятся пешеходные дорожки, спортивные и детские игровые комплексы – все с национальным колоритом. На это уйдет более 100 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды победили город Баймак и село Верхотор Ишимбайского района. Реализацию инициатив начнут в следующем году. Уверен, что по завершении работ это место будет не узнать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также главе республики показали центральную площадь Баймака, которая уже преобразилась по проекту «Ветер перемен». При этом учитывалось и мнение местных жителей. На площади обустроили амфитеатр, смонтировали арку-сцену и сухой фонтан. Следующей точкой стало село Мерясово, где идет строительство мечети. Её начали возводить на пожертвования жителей и уроженцев деревни. Одним из поручителей стал духовный наставник башкирских добровольческих батальонов, имам Хамза-хазрат. Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории. В самой мечети уже проходят пятничные молитвы и проводятся религиозные праздники.

Хорошая мечеть, хорошее начинание. Наши слова благодарности Хамзе-хазрату. Он многое делает для наших ребят. Его совместная деятельность с отцом Виктором – уникальное явление, когда мусульманский и православный священнослужители находятся на передовой линии, поднимают боевой дух бойцов. Они уже больше года с нашими воинами. Их все знают и очень уважают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан