Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по благоустройству в Баймаке

В ходе рабочей поездки в Баймак глава республики ознакомился с ходом благоустройства. Там, например, по проекту «Вольный берег» модернизируют парк им. Салавата Юлаева. Он стал победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.
Общая площадь – более шести гектаров, работы затронут треть пространства. Обновится входная группа, появятся пешеходные дорожки, спортивные и детские игровые комплексы – все с национальным колоритом. На это уйдет более 100 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Также главе республики показали центральную площадь Баймака, которая уже преобразилась по проекту «Ветер перемен». При этом учитывалось и мнение местных жителей. На площади обустроили амфитеатр, смонтировали арку-сцену и сухой фонтан. Следующей точкой стало село Мерясово, где идет строительство мечети. Её начали возводить на пожертвования жителей и уроженцев деревни. Одним из поручителей стал духовный наставник башкирских добровольческих батальонов, имам Хамза-хазрат. Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории. В самой мечети уже проходят пятничные молитвы и проводятся религиозные праздники.
Со своими просьбами к Радию Хабирову обратились местные жители. Они рассказали, что газ здесь проведен уже во все дома. Но нужен ремонт системы центрального водоснабжения. Радий Хабиров поручил провести муниципалитету необходимые работы и обрадовал сельчан, что в следующем году здесь появится новый фельдшерско-акушерский пункт.