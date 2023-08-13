Жители Башкирии стали жертвами недобросовестных риелторов

Новый поворот на неделе получила история с людьми, ставшими жертвами недобросовестных риелторов. Семья, пострадавшая при продаже недвижимости и вынужденная затем жить в палатке на реке Белой, наконец получила свою квартиру. Об этой истории мы рассказывали в предыдущих выпусках новостей. После публикаций в СМИ дело под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Увы, случай с мошенничеством в сфере недвижимости не единичный. В поисках прибыли страдают обычные люди. Вот, например, другая история: жители республики лишились сотен тысяч рублей взамен на обещание о низких ценах.

В тёмных очках в кабинет заседания заходит подсудимая. Рядом с ней – адвокат. Обе в чёрном. Кто скорбит по потерянным деньгам больше – вопрос. Идёт разбирательство. В деле несколько потерпевших. Люди отдавали деньги якобы риелтору, которая обещала обеспечить низкие цены на квартиры в Кузнецовском затоне – организовать участие в социальной программе.

Как поняла потерпевшая уже позже, суммы несостоявшиеся новосёлы отдавали якобы за услуги риелтора. С момента передачи денег у Альфии Авхадиевой прошло два года. Судебные разбирательства начались больше двух месяцев назад. История пока не закончилась.

Этой супружеской паре не повезло ещё больше. В их квартирном вопросе фигурирует группа лиц. На берегу вопросы не решили в переносном смысле и пришлось их решать в прямом – готовить еду, обустраивать место для ночлега и даже убирать территорию. В палатке Эльвира и Алексей поселилась вынужденно – не на время отпуска, а после того, как лишилась двухкомнатной квартиры.

В начале лета Эльвира с Алексеем решили продать квадратные метры. Собственником была сама женщина и её сестра Гульнара. Деньги не получили, как выяснилось, около десятка жителей Уфы. Они собирались вместе и штурмовали офис, где находился один из риелторов, который, по словам пострадавших, обманул их. Однако он действовал не один.