Стали известны подробности спасения утонувшей девочки из Башкирии

С начала летнего сезона на воде утонули 11 детей. Частая причина гибели на воде – купание в необорудованных местах. Трагедией могла завершиться история в Благовещенске, где едва не утонула девочка. К счастью, ее спас очевидец – работник ПОЛИЭФ, не задумываясь, бросился в воду и там же, на пляже, реанимировал ребенка.

Желание промочить ноги едва не стоило ей жизни. То, что было на пляже, Эвилина помнит обрывками. Как с подругой гуляла на площадке и как, не умея плавать, решила искупаться в речке. Все остальное – как в тумане. А вот Сергей Имучаев картину того дня помнит во всех деталях. Мужчина отдыхал на берегу с друзьями и первый обратил внимание на девочку, которую уносило течением. И, не задумываясь, бросился на помощь.

Когда девочку вытащили из воды, она была без сознания и пульса. Сергей сделал массаж сердца и искусственное дыхание. Ребёнок очнулся. К этому времени приехала скорая помощь. Эвилину сразу доставили в реанимацию с пневмонией. Девочка прошла обследование и на данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни ребёнка ничего не грозит.

Зачастую тонущий человек не может подать сигнал о помощи, так как в этот момент его главная задача и функция организма – как набрать в лёгкие можно больше воздуха. Кроме того, возможны спазмы мышц около горла, соответственно, крикнуть человек не сможет.