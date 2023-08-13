В Уфе завершился предсезонный хоккейный турнир «Кубок Республики Башкортостан»

Сегодня в Уфе завершился традиционный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан» по хоккею. Он стал первой серьезной проверкой сил для «Салавата Юлаева». Обновленная башкирская команда соперничала с магнитогорским «Металлургом», московским «Динамо» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Перед началом домашнего предсезонного турнира «Салават Юлаев» провел открытую для болельщиков тренировку. Подобного не случалось уже более 10 лет. Мероприятие привлекло прежде всего детей, чьим родителям гораздо тяжелее было выбраться в «Уфа-Арену» в разгар рабочего дня. Главным любимцем публики стал Илья Ежов, которому даже подарили игрушечного ежика.
Сейчас в распоряжении тренерского штаба пять полноценных пятерок и три вратаря. Отдельно от основной группы занимаются Данил Алалыкин и Николай Кулемин. Они восстанавливаются после повреждений и на кубке республики не сыграли. Новичков в команде по сравнению с прошлым сезоном не так много. Но некоторые из них, к примеру, нападающий Александр Шаров, призваны сыграть в новом чемпионате решающую роль.
До начала сезона команду еще могут пополнить новички. «Салават» вел переговоры со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем. Однако тот предпочел подписать контракт с клубом из родной страны. В составе юлаевцев сейчас, таким образом, один легионер – нападающий Александр Хмелевский. Именно ему и удалось забросить первую шайбу юлаевцев на предсезонном турнире в ворота московского «Динамо». Но к тому моменту уфимцы уже уступали 0:2.
Динамовцы не дали «Салавату» внести в игру серьезную интригу. Команда Алексея Кудашова забросила еще дважды. Точку в матче поставил нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков – 4:2, победа столичной команды.
Во втором матче домашнего турнира «Салават» сыграл с магнитогорским «Металлургом». Уже в середине первого периода мощным броском от синей линии забросил свою первую шайбу после возвращения в родной клуб Алексей Василевский. Во втором игровом отрезке юлаевцев подвела дисциплина. «Металлург» реализовал один шанс из трёх в большинстве. Магнитогорцы вышли вперед после ошибки защитника «Салавата» Михаила Науменкова в своей зоне. Но уже спустя 20 секунд Владислав Ефремов обыграл вратаря и сравнял счёт, а за минуту до конца периода Вячеслав Лещенко вывел уфимцев вперёд.
Итоговый счет – 5:2 в пользу «Салавата». В концовке матча забросил свою первую шайбу за основную команду 17-летний воспитанник юлаевской школы Матвей Бабенко.
Кто выиграет «Кубок Республики Башкортостан», решалось в заключительном матче. В случае победы над «Автомобилистом» трофей достался бы «Салавату», а в случае поражения – «Металлургу». Юлаевцы превратили игру в триллер. К середине третьего периода команда Виктора Козлова проигрывала 1:3. Но три шайбы подряд позволили переломить ход матча и одержать победу и в игре, и в турнире.
Предсезонная подготовка «Салавата» в самом разгаре. С 20 по 25 августа уфимцы примут участие в Кубке Блинова в Омске.