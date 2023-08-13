В Уфе завершился предсезонный хоккейный турнир «Кубок Республики Башкортостан»

Сегодня в Уфе завершился традиционный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан» по хоккею. Он стал первой серьезной проверкой сил для «Салавата Юлаева». Обновленная башкирская команда соперничала с магнитогорским «Металлургом», московским «Динамо» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Перед началом домашнего предсезонного турнира «Салават Юлаев» провел открытую для болельщиков тренировку. Подобного не случалось уже более 10 лет. Мероприятие привлекло прежде всего детей, чьим родителям гораздо тяжелее было выбраться в «Уфа-Арену» в разгар рабочего дня. Главным любимцем публики стал Илья Ежов, которому даже подарили игрушечного ежика.

Классно, конечно. Это добавляет эмоций. Было слышно только, как Ежову аплодировали. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Сейчас в распоряжении тренерского штаба пять полноценных пятерок и три вратаря. Отдельно от основной группы занимаются Данил Алалыкин и Николай Кулемин. Они восстанавливаются после повреждений и на кубке республики не сыграли. Новичков в команде по сравнению с прошлым сезоном не так много. Но некоторые из них, к примеру, нападающий Александр Шаров, призваны сыграть в новом чемпионате решающую роль.

Замечательно, все очень нравится, организация на высшем уровне. Город тоже потрясающий, закаты какие-то вообще волшебные. Александр Шаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

До начала сезона команду еще могут пополнить новички. «Салават» вел переговоры со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем. Однако тот предпочел подписать контракт с клубом из родной страны. В составе юлаевцев сейчас, таким образом, один легионер – нападающий Александр Хмелевский. Именно ему и удалось забросить первую шайбу юлаевцев на предсезонном турнире в ворота московского «Динамо». Но к тому моменту уфимцы уже уступали 0:2.

Я намного лучше мог играть. Чуть-чуть в защите не хватало сегодня. Приятно было снова играть перед нашими болельщиками. Александр Хмелевский, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Динамовцы не дали «Салавату» внести в игру серьезную интригу. Команда Алексея Кудашова забросила еще дважды. Точку в матче поставил нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков – 4:2, победа столичной команды.

На перехвате решил не разгонять заново атаку. Решил просто запустить шайбу вперед. Там Ефремов поборолся. Отдали мне шайбу на чистый лед, и я удачно попал. Егор Сучков, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Во втором матче домашнего турнира «Салават» сыграл с магнитогорским «Металлургом». Уже в середине первого периода мощным броском от синей линии забросил свою первую шайбу после возвращения в родной клуб Алексей Василевский. Во втором игровом отрезке юлаевцев подвела дисциплина. «Металлург» реализовал один шанс из трёх в большинстве. Магнитогорцы вышли вперед после ошибки защитника «Салавата» Михаила Науменкова в своей зоне. Но уже спустя 20 секунд Владислав Ефремов обыграл вратаря и сравнял счёт, а за минуту до конца периода Вячеслав Лещенко вывел уфимцев вперёд.

Играли хорошо, активно. Те голы, которые пропускали, – это летние ошибки. Хозяевам сегодня лед помог. Андрей Разин, главный тренер ХК «Металлург»

Итоговый счет – 5:2 в пользу «Салавата». В концовке матча забросил свою первую шайбу за основную команду 17-летний воспитанник юлаевской школы Матвей Бабенко.

С детства ходил, смотрел на первую команду. Дали шанс поиграть, получилось забить, очень рад. Спасибо, что доверили. Матвей Бабенко, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Кто выиграет «Кубок Республики Башкортостан», решалось в заключительном матче. В случае победы над «Автомобилистом» трофей достался бы «Салавату», а в случае поражения – «Металлургу». Юлаевцы превратили игру в триллер. К середине третьего периода команда Виктора Козлова проигрывала 1:3. Но три шайбы подряд позволили переломить ход матча и одержать победу и в игре, и в турнире.