В селе Иглино отметили День физкультурника

Местом проведения стал парк Елены Иглиной. Праздник начался с торжественного прохода колонны спортсменов. В одном строю шли и мастера, и те, кто только сдал на первый разряд.

Кроме того, за достижения на соревнованиях наградили тех, кто защищает не только честь района, но и всей республики. Здесь разом прошли соревнования по футболу, баскетболу, волейболу. Свой турнир провели и поклонники интеллектуальных видов спорта – шахмат и шашек.