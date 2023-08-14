В селе Иглино отметили День физкультурника

Местом проведения стал парк Елены Иглиной. Праздник начался с торжественного прохода колонны спортсменов. В одном строю шли и мастера, и те, кто только сдал на первый разряд.
Кроме того, за достижения на соревнованиях наградили тех, кто защищает не только честь района, но и всей республики. Здесь разом прошли соревнования по футболу, баскетболу, волейболу. Свой турнир провели и поклонники интеллектуальных видов спорта – шахмат и шашек.
Спонсорами выступили местные предприниматели. На празднике желающие могли сдать нормы ГТО. Этим, кстати, воспользовались «серебряные волонтеры». Пенсионеры ведут активный образ жизни и даже показали мастер-класс по скандинавской ходьбе.