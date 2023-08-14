В Уфе начали обучать вождению электросамокатов

Местом для занятий стала площадь Ленина около фонтана «Часы». Здесь инструкторы объясняли, что простое с виду транспортное средство может нести опасность. И это неспроста. С марта 2023 года наблюдается рост ДТП с электросамокатами. Причем в половине случаев с участием несовершеннолетних. Средство передвижения становится популярным. Поэтому внесены и изменения в правила дорожного движения.
На данный момент количество двухколёсного транспорта на улицах Уфы уже превышает отметку в 1000 единиц. По всему городу нанесена разметка для парковочных мест, чтобы они не мешали движению пешеходов и автомобилей. Электросамокаты популярны среди молодёжи. Кажется все простым. Тем не менее обучаться управлению такого транспортного средства нужно