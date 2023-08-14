В Уфе начали обучать вождению электросамокатов

У нас краткий теоретический курс: рассказываем об изменениях в правилах, чтобы наши клиенты все понимали эти правила. Второе – практическое занятие. То есть на практике показываем, как нужно ездить на самокате, как правильно пользоваться самокатом. Ну и в первую очередь хотелось бы отметить, что мероприятие на постоянной основе, мы такое проводим совместно с администрацией города Уфы и ГИБДД.

Кирилл Беляев, управляющий кикшеринговой компанией в Уфе