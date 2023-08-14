В Уфе начали обучать вождению электросамокатов

Местом для занятий стала площадь Ленина около фонтана «Часы». Здесь инструкторы объясняли, что простое с виду транспортное средство может нести опасность. И это неспроста. С марта 2023 года наблюдается рост ДТП с электросамокатами. Причем в половине случаев с участием несовершеннолетних. Средство передвижения становится популярным. Поэтому внесены и изменения в правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Башкортостана совместно с администрацией города и крупнейшим кикшерингом проводит обучение правилам безопасного вождения электросамоката. Стоит отметить, в этом году в республике зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием этого вида транспорта, в которых 22 человека получили травмы. Нами в отношении водителей средств индивидуальной мобильности составлено более 400 административных материалов в области дорожного движения.

Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

На данный момент количество двухколёсного транспорта на улицах Уфы уже превышает отметку в 1000 единиц. По всему городу нанесена разметка для парковочных мест, чтобы они не мешали движению пешеходов и автомобилей. Электросамокаты популярны среди молодёжи. Кажется все простым. Тем не менее обучаться управлению такого транспортного средства нужно

У нас краткий теоретический курс: рассказываем об изменениях в правилах, чтобы наши клиенты все понимали эти правила. Второе – практическое занятие. То есть на практике показываем, как нужно ездить на самокате, как правильно пользоваться самокатом. Ну и в первую очередь хотелось бы отметить, что мероприятие на постоянной основе, мы такое проводим совместно с администрацией города Уфы и ГИБДД.

Кирилл Беляев, управляющий кикшеринговой компанией в Уфе
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии