В Иглино отметили лучших строителей

Именно благодаря их активной деятельности район наряду со столицей стал лидером по вводу жилья в республике по итогам первого полугодия 2023 года. На совещании лучшие строители были отмечены почетными грамотами главы администрации Иглинского района. Наградили и ветеранов данной отрасли. Среди них – бывший директор муниципального учреждения «Дирекции единого заказчика» Нина Кашапова.