В Башкирии стартовали медовые ярмарки

По всей республике начинают проводить медовые ярмарки. Пчеловоды выставляют на прилавки урожаи нынешнего сезона. В Уфе одной из таких постоянных торговых площадок уже не первый год становится территория парка Якутова.

Здесь была представлена продукция, собранная на пасеках со всех концов региона: Архангельского, Белорецкого, Бурзянского, Иглинского, Кушнаренковского районов. Постоянные покупатели отмечают, что в таких местах можно найти качественный продукт, представленный от самих производителей.