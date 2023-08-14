В Уфе возле реки пропала женщина

Накануне вечером в ЕДДС Уфы поступило сообщение о том, что у реки Уфы неподалеку от паромной переправы «Трамплин» пропала женщина. На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы. Однако пропавшую найти не удалось.

Фото №1 - В Уфе возле реки пропала женщина

Спасатели провели обследование акватории площадью более 2 000 квадратных метров, но безрезультатно. Планируется продолжить поисково-водолазные работы и в ближайшие дни.

По предварительным данным, пропавшая родом из Уфы, 1981 года рождения.

Фото: социальные сети

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