В Уфе возле реки пропала женщина

Накануне вечером в ЕДДС Уфы поступило сообщение о том, что у реки Уфы неподалеку от паромной переправы «Трамплин» пропала женщина. На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы. Однако пропавшую найти не удалось.