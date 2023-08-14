В Белорецком районе Башкирии снова горел лес

За прошедшие сутки в Белорецком районе Башкирии был зафиксирован только один случай возгорания лесного массива.
По информации пресс-службы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, пожар был успешно потушен, населенным пунктам распространение огня не угрожает.
Для тушения возгорания были мобилизованы шесть человек и две единицы спецтехники.
По данным ведомства, начиная с начала пожароопасного периода 2023 года, на территории региона зарегистрировано 144 природных пожара общей площадью 3473 гектара.
Фото: пресс-служа Госкомитета РБ по ЧС