В Уфе перевернулся катамаран с собакой и пьяными пассажирами на борту

Вчера днем на озере Кашкадан в Уфе перевернулся катамаран, информирует управление гражданской защиты города.
В момент происшествия на плавсредстве находились трое мужчин и их собака. Один из них был без спасательного жилета. Прибывшие на место спасатели подали ему круг, с помощью которого он сумел доплыть до берега.
Другого пассажира вместе с собакой экипаж поднял на борт судна. Затем спасатели эвакуировали всех на берег, медицинская помощь никому не потребовалась. Третий пассажир сумел добраться до берега самостоятельно.
По предварительной информации, все участники происшествия на воде находились в состоянии алкогольного опьянения.