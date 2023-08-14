В Уфе кошка прошла одна почти десять километров, чтобы вернуться домой

На лето семья Михайловых переехала из квартиры на дачу, которая располагается в районе Алкино-2 Чишминского района. С собой взяли свою любимицу – кошку Матрёшу, пишет телеграм-канал Mash Batash.

Однако, по словам хозяйки, животное почти сразу исчезло, и хозяева предположили, что она отправилась исследовать местность. Прошло трое суток, они забеспокоились и начали поиски хвостатой. Но все безрезультатно.

Прошла неделя, а кошки все нет. Переживала вся семья. И вдруг соседка по даче прислала им фотографию, на которой Матрёша спокойно сидит у своего родного подъезда. Все были очень рады и поразились выносливости и смекалке кошки.

По словам хозяев, Матрёша продолжает путешествовать – сбегала туда и обратно уже трижды.