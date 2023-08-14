В Башкирии ищут 72-летнего жителя Татарстана

В Башкирии продолжаются поиски 72-летнего Шайхенура Шайгарданова, жителя Муслюмовского района Татарстана. По данным поискового отряда «Лиза Алерт РБ», мужчина пропал 5 августа в селе Бакалы.
В момент исчезновения на нем были серая водолазка, темно-зеленые брюки и черные калоши. Известно, что мужчина всегда носил с собой синий рюкзак. Рост – 155 сантиметров, седые волосы с залысиной, карие глаза.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении Шайхенура Шайгарданова, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52 либо на единый номер экстренных служб 112.
Фото: Лиза Алерт РБ