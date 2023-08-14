Стало известно, когда в Уфе спадет жара

Погода в Уфе изменится. Согласно информации системы метеоданных «Гисметео», с 20 августа в город придет период прохлады: ожидается резкое понижение температуры. В этот день воздух прогреется лишь до +22 градусов. Небо будет облачным, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.
В последующие три дня, с 21 по 23 августа, тоже жарко не будет. Температурный диапазон будет колебаться от +20 до +26 градусов, а 23 августа, в среду, прогнозируются интенсивные дожди.
Однако, до 20 августа в Уфе сохранится жаркая погода: столбики термометров поднимутся до отметок +29… +31 градуса. Скорость ветра останется низкой – от 1 до 3 метров в секунду. Осадков ждать не приходится, за исключением небольшого дождя в субботу, 19 августа.