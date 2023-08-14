Стало известно, когда в Уфе спадет жара

Погода в Уфе изменится. Согласно информации системы метеоданных «Гисметео», с 20 августа в город придет период прохлады: ожидается резкое понижение температуры. В этот день воздух прогреется лишь до +22 градусов. Небо будет облачным, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

В последующие три дня, с 21 по 23 августа, тоже жарко не будет. Температурный диапазон будет колебаться от +20 до +26 градусов, а 23 августа, в среду, прогнозируются интенсивные дожди.