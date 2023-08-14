В Уфе бесплатно обучили правилам безопасного вождения электросамокатов

Госавтоинспекция совместно с Администрацией Уфы и сервисом кикшеринга провела бесплатное обучение горожан правилам безопасного управления электросамокатами. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Он отметил, что в текущем году на территории нашего региона были зафиксированы 22 случая дорожно-транспортных происшествий с участием этого компактного вида транспорта. В результате 22 человека получили травмы.