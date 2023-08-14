В Уфимском районе из-за «птичьего гриппа» действует карантин

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о введении карантина на территории Уфимского района. В документе отмечается, что высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на птицефабрике «Башкирская» в поселке Авдон. В этой связи все населенные пункты в радиусе пяти километров объявлены зонами угрозы распространения. А именно: села Авдон и Жуково, деревни Сергеевка и Уптино, а также СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка» и «Эталон». В зону наблюдения включены населенные пункты, расположенные в радиусе десяти километров, в том числе Дёмский район Уфы.

Во время карантина на территории эпизоотического очага запрещается лечение больных птиц, а также вход на птицефабрику посторонних лиц, за исключением сотрудников и специалистов государственной ветеринарной службы. Ограничения также касаются ввоза и вывоза птиц, инкубационных яиц, перемещения и перегруппировки пернатых, убоя кур, а также вывоза продуктов убоя, кормов и оборудования. Также запрещено собирание пера и пуха с погибших птиц, выпас поголовья, кладка яиц для инкубации, а также въезд и выезд транспортных средств на территорию птицефабрики. Временно запрещена и охота на птиц.

В зоне распространения угрозы не разрешается ввозить и вывозить птиц, инкубационные яйца, а также хранить и вывозить корма для птиц. Выпуск домашних птиц на выпас, а также проведение ярмарок, выставок и других мероприятий также временно запрещено.

Введенные ограничительные меры будут действовать до принятия решения об их отмене через 21 календарный день после уничтожения последней птицы в очаге заболевания, за исключением случаев с дикой птицей в естественной среде.