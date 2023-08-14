В Башкирии сын ударил топором мать и ее сожителя

В Кушнаренковском районе в полицию поступило сообщение из медучреждения о поступивших в отделение мужчину и женщину, 54 и 59 лет, с травмами головы. Следователи провели допрос потерпевших и выяснили, что в преступлении завязан сын пострадавшей женщины – 36-летний житель села Матвеево. Он был задержан.

По предварительной информации, между подозреваемым и отчимом часто возникали конфликты. В тот день мужчины вновь повздорили, и ссора пересола в драку. Подозреваемый схватил топор и нанес несколько ударов по голове отчиму. Пытаясь защитить своего сожителя, женщина также получила несколько ударов колуном по голове. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавшая, когда пришла в себя, самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи.