В Уфе стартовала заявочная кампания фестиваля уличной культуры Urambairam

В Уфе 26 августа на парковке торгового центра Мега состоится масштабный фестиваль уличной культуры Urambairam. Организаторы мероприятия пригашают всех желающих присоединиться к проекту.

На главном молодежном фестивале Urambairam соберутся любители танцев, традиционных и экстремальных видов спорта, а также люди творчества и искусства. Для них будут организованы специальные площадки для спортивных турниров по баскетболу, танцевальных баттлов, а также несколько десятков локаций и арт-пространств для самовыражения участников.

Подать заявку на участие в турнире по баскетболу могут команды следующих возрастных категорий: юноши/девушки (12-15 лет), мужчины/женщины (16-21 год) и мужчины/женщины (22+).

Если кто-то живет в ритме танца, то можно поучаствовать в танцевальных баттлах. К примеру, турнир по брейкингу пройдет в двух возрастных категориях – «Kids» и «Pro».

А может быть вы желаете показать свое мастерство в трюковых видах спорта? На байке, скейте или самокате? Вы также можете заполнить свою анкету на участие в таких соревнованиях. Они будут проводиться среди детей (10-16 лет) и взрослых (17+).

Организаторы фестиваля напоминают, что заявочная кампания продлится до 24 августа, а все подробности можно уточнить на сайте баскетбольного клуба «Уфимец».