В Уфе стартовала заявочная кампания фестиваля уличной культуры Urambairam

В Уфе 26 августа на парковке торгового центра Мега состоится масштабный фестиваль уличной культуры Urambairam. Организаторы мероприятия пригашают всех желающих присоединиться к проекту.
На главном молодежном фестивале Urambairam соберутся любители танцев, традиционных и экстремальных видов спорта, а также люди творчества и искусства. Для них будут организованы специальные площадки для спортивных турниров по баскетболу, танцевальных баттлов, а также несколько десятков локаций и арт-пространств для самовыражения участников.
Подать заявку на участие в турнире по баскетболу могут команды следующих возрастных категорий: юноши/девушки (12-15 лет), мужчины/женщины (16-21 год) и мужчины/женщины (22+).
Если кто-то живет в ритме танца, то можно поучаствовать в танцевальных баттлах. К примеру, турнир по брейкингу пройдет в двух возрастных категориях – «Kids» и «Pro».
А может быть вы желаете показать свое мастерство в трюковых видах спорта? На байке, скейте или самокате? Вы также можете заполнить свою анкету на участие в таких соревнованиях. Они будут проводиться среди детей (10-16 лет) и взрослых (17+).
Организаторы фестиваля напоминают, что заявочная кампания продлится до 24 августа, а все подробности можно уточнить на сайте баскетбольного клуба «Уфимец».
Проведение фестиваля уличной культуры UramBairam стало возможным благодаря грантовой поддержке для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий, предоставленной Министерством спорта Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан.