В Башкирии при лобовом столкновении погиб молодой водитель

Сегодня утром в экстренные службы поступила информация о трагическом ДТП в Салаватском районе Башкирии: на мосту через реку Большой Бердяш неподалеку от населенного пункта Ишимбаево произошла смертельная авария. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Установлено, что столкнулись два легковых отечественных автомобиля Lada Granta и Lada Samara. В результате аварии 24-летний водитель Lada Samara скончался, а 65-летний водитель Lada Granta с полученными травмами доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

Коме того, пользователи социальных сетей сообщают о том, что на данном участке трассы М-5 образовались огромные пробки в обоих направлениях. Введено реверсивное движение.