На дорогах Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека

В минувшие выходные в Башкортостане в трёх опрокидываниях погибли три человека. Во всех случаях водители не имели прав.

В Благовещенском районе 20-летний уфимец, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ-2107, допустил опрокидывание в кювет. 17-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован. У него не было прав, зато нашелся алкоголь при экспертизе.

В Учалинском районе 32-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте. Он был непристегнут и опять же без прав.