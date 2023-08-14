На дорогах Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека

В минувшие выходные в Башкортостане в трёх опрокидываниях погибли три человека. Во всех случаях водители не имели прав.
В Благовещенском районе 20-летний уфимец, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ-2107, допустил опрокидывание в кювет. 17-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован. У него не было прав, зато нашелся алкоголь при экспертизе.
В Учалинском районе 32-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте. Он был непристегнут и опять же без прав.
Аналогичное ДТП произошло в Абзелиловском районе, но уже на тракторе. 62-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся. Тракторист скончался на месте аварии при оказании медицинской помощи.