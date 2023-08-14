Радий Хабиров принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Сегодня в Московской области стартовал девятый ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023». Мероприятие проходит на двух площадках: Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и аэродром «Кубинка». Делегация из Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым – в числе участников форума.

На выставке свои разработки представят порядка 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Общее количество экспонатов превышает 28 тысяч единиц. В этом году особое внимание уделено вооружению и военной технике, успешно зарекомендовавшим себя в зоне проведения спецоперации.

Научно-практическая программа форума включает более 300 мероприятий, которые будут посвящены актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества в современных условиях.

На выставке также будет представлена продукция предприятий Башкирии, в том числе тех, которые входят в структуру госкорпорации «Ростех».