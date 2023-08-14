В Башкирии сегодня стартовала операция «Мотоцикл»

Цель профилактических мероприятий – предотвращение нарушений ПДД водителями мотоциклов, скутеров и мопедов, сообщает в своих социальных сетях руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Глава ведомства отметил, что только за первые семь месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 177 случаев ДТП с участием водителей мотоциклов. В результате этих аварий 13 человек погибли и 199 получили ранения. Владимир Севастьянов подчеркнул, что каждый четвёртый пострадавший – несовершеннолетний.

В ходе рейдовых мероприятий госавтоинспекторы будут уделять особое внимание пресечению нарушений ПДД, которые способствуют возникновению аварийных ситуаций на дорогах. А именно: управление в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие водительских и регистрационных документов, отсутствие мотошлема, эксплуатация технически неисправного транспорта, а также незарегистрированного в установленном порядке. Транспортные средства, не соответствующие требованиям законодательства, будут направлены на специализированные стоянки.

Профилактические мероприятия будут проводиться по всей республике до 18 августа текущего года.