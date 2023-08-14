В Уфе начали строить одну из самых больших школ города

Новая школа появится в микрорайоне Затон на улице Миловской. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Правительством республики и компанией «ПроШкола».

Для многих родителей появление новой школы в микрорайоне Затон – это, в первую очередь, путь к знаниям для их детей. Причем близкий к дому.

Ленинскому району очень нужна эта школа. Остальные учебные заведения переполнены.

Строители уже погрузили сваи на объекте. Каждая по 12 метров в длину и весом в 2700 кг. Всего 57 таких бетонных стержней, забитых в почву для контрольного испытания.

В прошлом году в Уфе на Международной неделе бизнеса были подписаны концессионные соглашения о финансировании, проектировании и строительстве школ. Проект предполагает возведение шести учебных заведений, которые примут более 6000 учеников. На это выделено свыше 12 млрд рублей.