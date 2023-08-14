В Уфе начали строить одну из самых больших школ города

Новая школа появится в микрорайоне Затон на улице Миловской. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Правительством республики и компанией «ПроШкола».
Для многих родителей появление новой школы в микрорайоне Затон – это, в первую очередь, путь к знаниям для их детей. Причем близкий к дому.
Ленинскому району очень нужна эта школа. Остальные учебные заведения переполнены.
Строители уже погрузили сваи на объекте. Каждая по 12 метров в длину и весом в 2700 кг. Всего 57 таких бетонных стержней, забитых в почву для контрольного испытания.
В прошлом году в Уфе на Международной неделе бизнеса были подписаны концессионные соглашения о финансировании, проектировании и строительстве школ. Проект предполагает возведение шести учебных заведений, которые примут более 6000 учеников. На это выделено свыше 12 млрд рублей.
Помимо Уфы, школы на 1000 мест построят в микрорайоне «Прибрежный» Стерлитамака и на 1225 мест в Нефтекамске. Чуть менее вместительный храм знаний будет в поселке Шмидтово Уфимского района. Тут, к слову, школу совместят с детским садом. И уже к концу следующего года учебные заведения распахнут свои двери для будущих учеников.