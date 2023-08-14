В Башкирии на птицефабрике не выявлены случаи заражения персонала птичьим гриппом

Специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии произвели забор крови и мазков у рабочих птицефабрики «Башкирская» с целью выявления случаев заражения птичьим гриппом. По состоянию на сегодняшний день все результаты исследований отрицательные.

Медики продолжают наблюдение за самочувствием сотрудников. Представители ведомства подчеркнули, что сезонная вакцинация против гриппа оказывает эффективное воздействие, в том числе против птичьего гриппа. У лиц, которые были привиты, вероятность развития осложнений при заражении кратно снижается.