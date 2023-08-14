В Башкирии на птицефабрике не выявлены случаи заражения персонала птичьим гриппом

Специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии произвели забор крови и мазков у рабочих птицефабрики «Башкирская» с целью выявления случаев заражения птичьим гриппом. По состоянию на сегодняшний день все результаты исследований отрицательные.

Фото №1 - В Башкирии на птицефабрике не выявлены случаи заражения персонала птичьим гриппом

Медики продолжают наблюдение за самочувствием сотрудников. Представители ведомства подчеркнули, что сезонная вакцинация против гриппа оказывает эффективное воздействие, в том числе против птичьего гриппа. У лиц, которые были привиты, вероятность развития осложнений при заражении кратно снижается.

Добавим, ранее в Уфимском районе был объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Очаг заболевания зафиксирован 11 августа на птицефабрика «Башкирская».

Уфимская волна
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