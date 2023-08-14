На развитие Евразийского НОЦ мирового уровня выделен грант в размере 157 млн рублей

В текущем году 15 научно-образовательных центров, объединяющих образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах, получат гранты в размере от 60 до 175 млн рублей. Башкирский НОЦ получит значительную сумму благодаря включению республики в топ-5 регионов по результатам деятельности в прошлом году.

По словам советника Главы республики по вопросам науки, ответственного секретаря наблюдательного совета НОЦ Руслана Казыханова, ежегодно этот грант используется по двум направлениям. Во-первых, это поддержка будущих ученых. Так, в текущем году планируется создание пяти молодежных лабораторий в университетах и научных организациях. Во-вторых, поддержка развития компетенций и зарубежных стажировок. В частности, в прошлом году наших ученые и преподаватели ездили в Индию и Арабские Эмираты. Таким образом, эти ресурсы используются для привлечения дополнительных средств в университет, подытожил Руслан Казыханов.