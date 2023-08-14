В одной из деревень Башкирии прошёл праздник «Здравствуйте, односельчане!»

В деревне Нижнехозятово Чишминского района прошёл праздник «Здравствуйте, односельчане!» На главной улице прошла выставка местных мастериц: плетеные изделия, куклы. Гостей встречали песнями и угощением. Традиции в деревне берегут, как и историю. Практически каждая семья ведёт свою родословную. А чьё-то шежере насчитывает почти десять колен.