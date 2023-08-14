Банк Уралсиб проводит акцию «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса»

· Открыть расчетный счет в Банке Уралсиб в период с 17 июля по 30 сентября 2023 года и подключить услугу «СБП для бизнеса». Кешбэк при выполнении этого условия будет начисляться в течение трех календарных месяцев с даты подключения услуги – в размере удержанной банком комиссии по операциям с использованием СБП, не более 5000 баллов за каждый месяц.