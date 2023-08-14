В Башкирии на пляже очевидцы сняли на видео ядовитую гадюку

В Иглинском районе рядом с поселком Асканыш на берегу реки Сим отдыхающие заметили ядовитую змею – гадюку Никольскую. Свидетели происшествия сняли видео и опубликовали запись в социальных сетях.

Автор видеоролика сообщает, что пресмыкающееся обнаружили на территории СНТ рядом с пляжем, и посоветовал посетителям зоны отдыха быть внимательными и осторожными, так как этот вид змей очень ядовитый: после укуса гадюки Никольской могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Сообщается, что такая гадюка действительно обладает ядовитым укусом и представляет опасность для человека. Яд попадает в кровь, что провоцирует процесс разрушения эритроцитов. При этом смертельных случаев от укуса этой змеи пока не зарегистрировано. Но медицинская помощь всегда необходима.