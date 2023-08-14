В Башкирии добровольцы активно вступают во второй батальон имени Салавата Юлаева

В Башкирии стартовал набор военнослужащих по контракту для второго батальона, который носит имя Салавата Юлаева. На минувшей неделе было объявлено о формировании нового подразделения для участия в специальной военной операции. Инициатива была озвучена ветеранами боевых действий, которые ранее создали первый батальон имени Салавата Юлаева.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с членами общественного штаба батальона и выразил свою поддержку данной инициативе.

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, полковник МВД в отставке Артур Юмагужин рассказал, что на данный момент в состав батальона уже приняты 85 мужчин, и количество желающих вступить продолжает расти.

Он отметил, что звонки поступают ежедневно. Многие из тех, кто служил в силовых структурах, но не смог попасть в первый батальон имени Салавата Юлаева по разным причинам, могут встать в строй сегодня. Средний возраст принимаемых в батальон мужчин составляет от 38 до 45 лет. Прием производится до 50 лет, но в некоторых случаях делают исключения и берут тех, кто старше этого возраста.

Артур Юмагужин также подчеркнул, что военнослужащие получают различные выплаты и льготы. Так, во время прохождения боевого слаживания размер выплат составляет от 90 до 100 тысяч рублей. А в зоне проведения спецоперации бойцы получают 240 тысяч рублей от Россгвардии и 60 тысяч рублей от республики.

Сообщается, что кандидаты, желающие вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева, должны быть в хорошей физической форме и обладать отличными организаторскими способностями.

Один из вступивших во второй батальон выбрал себе позывной «Учитель». Мужчина ранее служил в ВВС России, и после демобилизации работал учителем в школе. А в 2020 году он был признан «Учителем года Республики Башкортостан». Он активно участвовал в гуманитарных миссиях и самостоятельно доставлял грузы в зону специальной военной операции. Он уверен, что в это сложное время необходимо помочь землякам защищать нашу Родину.

Ещё один военнослужащий с позывным «Тимер» подчеркнул, что башкирские воины всегда отстаивали интересы Родины и каждый настоящий мужчина должен откликнуться на призыв страны защитить безопасность ее границ.

Добавим, желающие вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева могут обратиться в штаб подразделения по адресу: г. Уфа, бульвар Славы, 6 (здание ДОСААФ). Более подробную информацию можно получить по номеру телефона +7 (987) 023-76-00.